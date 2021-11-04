Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге зафиксирован 3271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 4 ноября в оперштабе. Это всего на два случая больше, чем было выявлено сутками ранее.

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Суточная смертность от COVID-19 впервые за несколько дней снизилась: за сутки медики констатировали 75 летальных исходов, это на 11 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, когда был зафиксирован печальный рекорд осени по смертности.

Всего за время пандемии в Петербурге зарегистрировали 721 410 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровел 653 681 человек, в том числе 3354 пациента выписаны за последние сутки.

Жертвами ковида в Петербурге стали 24 209 человек. Это только те, у кого COVID-19 признан основной причиной смерти. Из расчета на 100 тыс. населения, Петербург потерял 452,3 человека от COVID-19.

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