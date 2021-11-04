Ташкент, , 11:39 — REGNUM ВВП Узбекистана вырастет на 6,8% в 2021 году и на 6,0% в 2022 году, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении представительства ЕБРР в Ташкенте.

«Такая скорость восстановления делает Узбекистан самой быстрорастущей экономикой в Центральной Азии», — отмечает банк.

Как отмечает ЕБРР, рост произойдет за счет увеличения частного потребления и за счет денежных переводов наряду с увеличением инвестиций в инфраструктуру, большая часть которых финансируется за счет внешних заимствований.

«Прогноз может быть пересмотрен в дальнейшем в связи с неопределенностями, связанными с Covid-19, потенциальным возобновлением международного туризма и геополитической ситуацией в Центральной Азии», — отмечается в документе.