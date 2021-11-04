Ташкент, , 11:37 — REGNUM Правоохранительные органы проведут следственные действия по факту блокировки соцсетей и мессенджеров, заявил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.

По его словам, президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях «Узкомназорат», принятых по указанию правительства.

«По итогам расследования в отношении всех ответственных руководителей, виновных в произошедшем, будут применены соответствующие меры ответственности», — сказал Асадов.