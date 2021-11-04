София, , 11:37 — REGNUM На крупнейшей болгарском судоремонтном заводе «Терем — Флотский арсенал» (Варна) начались работы по восстановлению турецкого сухогруза «VERA SU», потерпевшего аварию у черноморского побережья Камен-Бряга (Добричская область Болгарии). Об этом 4 ноября сообщил софийский телеканал БТВ.

Согласно официальной информации, накануне судно было доставлено в один из доков предприятия, где специалисты определили общую степень повреждения корпуса корабля. На данный момент в трюмах сухогруза находится около 800 тонн удобрений. Активная фаза восстановления VERA SU вступит в силу после проведения соответствующей разгрузки контейнеров.

Ранее номинальный владелец судна фактически отказался от прав на корабль. «Судьба указанного транспортного средства будет решена после проведения необходимого ремонта», — заявил директор Морской администрации Варны капитан Валентин Енчев. Предполагается, что в ближайшее время болгарская сторона обратится за соответствующими разъяснениями к страховой компании, гарантировавшей перемещение VERA SU.

Напомним, сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом и перевозивший из Украины в Варну крупную партию азотных удобрений, сель на мель у Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. В результате судно получило серьезные повреждения, а в Черное море попало несколько тонн химикатов.