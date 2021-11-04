Москва, , 11:27 — REGNUM Число подтверждённых смертей от последствий новой коронавирусной инфекции в России за истекшие сутки составило 1195. 4 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число смертей за последние сутки было зафиксировано в Москве (97) и Санкт-Петербурге (75). Общее число летальных исходов с начала пандемии в России достигло 243 255.

Накануне в оперативном штабе сообщали о 1189 случаях смертей от осложнений, вызванных COVID-19. Днём ранее число смертей составило 1178, что также было максимальным показателем с начала пандемии.

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