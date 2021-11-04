Москва, 4 ноября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Изменённый механизм заключения корпоративных соглашений защитит бизнес, но может привести к дополнительным издержкам, сообщила 4 ноября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ольга Сулим.

Цитата из а/ф «Король пещеры: Граф Монте-Кристо». реж. Махиро Маэда. 2004. Япония Сделка

Эксперт прокомментировала поправки в законодательстве, которые готовятся в Минэкономразвития РФ по корректировке механизмов контроля за заключением корпоративных соглашений.

«Сегодня едва ли не единственным рычагом, позволяющим контролировать добросовестность участников соглашений, является неустойка. Но ее размеры часто снижаются в судебном порядке, что делает одну из сторон соглашения фактически беззащитной перед злоупотреблениями и недобросовестностью партнеров по бизнесу. Для исправления этой ситуации Минэкономики и предлагает соответствующие поправки. Какими могут быть последствия этих поправок для бизнесов? Прежде всего, сократится возможность снижения размеров неустоек в судебном порядке. Для бизнеса это — позитивный результат, так как снижение неустоек прямо бьет по финансовым интересам одной из сторон соглашения, причем как раз той стороны, которая максимально пострадала в результате нарушения партнером своих обязательств. Также в министерстве хотят ввести возможность включения опционов в корпоративные соглашения, например — в плане совместной продажи акций», — сказала эксперт.

По её мнению, здесь бизнес может столкнуться с определенными проблемами, особенно если новые нормы распространятся и на заключенные до их введения договоры.

«Например, если сделка уже была заключена и спокойно выполнялась, придется ее оценивать по новым правилам, соответственно, всё будет находиться в компетенции конкретного суда. Результаты могут быть не очень приятными для компаний. Тем более что если суд увидит несоответствие требованиям законодательства, он может сделку приостановить, и тогда бизнес серьезно пострадает, появятся многочисленные издержки, соответственно — вырастут финансовые и организационные риски», — считает Сулим.