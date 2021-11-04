Улан-Удэ, , 11:20 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 195 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 63 893, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 162 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 56 086 пациентов, в том числе 226 за последние сутки. Число контактных лиц в республике, по данным на 4 ноября, превышает 11 тыс. человек.