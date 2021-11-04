Москва, , 11:17 — REGNUM Отношения между Россией и Южной Кореей продолжают развиваться в дружественном и конструктивном ключе. Об этом в телеграмме гостям и участникам Третьего российско-корейского межрегионального форума написал президент РФ Владимир Путин. Текст телеграммы размещён на сайте Кремля.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства поприветствовал их по случаю открытия международного мероприятия и отметил, что отношения развиваются несмотря даже на ограничения и трудности, вызванные пандемией коронавируса. «И большая заслуга в поддержании такой позитивной динамики сотрудничества принадлежит регионам наших стран», — подчеркнул Путин.

Он также добавил, что активное участие в совместной корейскими партнёрами работе принимают многие регионы России, в основном — дальневосточные и сибирские. В частности, реализуются крупные двусторонние проекты в сфере энергетики, морских перевозок, газодобычи, рыбного хозяйства, автомобиле‑ и судостроения, инновационных технологий, здравоохранения и сельского хозяйства.

«Межрегиональное партнёрство, несомненно, способствует экономическому, инфраструктурному и социальному развитию обоих государств, расширению контактов между деловыми и общественными кругами, а также связей по государственной линии», — сказал президент России.

Также глава государства выразил надежду на то, что за время форума его участники проведу содержательные дискуссии, а также наметят новые перспективные формы и направления взаимодействия на благо обоих народов.

Как сообщало ИА REGNUM, форум проводится 3−5 ноября в южнокорейском Ульсане.

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