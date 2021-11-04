Москва, , 11:14 — REGNUM Число подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции в России за последние сутки выросло на 40 217. 4 ноября об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Доля выявленных случаев без клинических проявлений составила 8,8% (3532). За истекшие сутки выписано по выздоровлении 31 928 человек.

Наименьшие темпы прироста за истекшие сутки зафиксированы в Калмыкии, Камчатском крае и Республике Алтай. Наибольшее число случаев заражения выявлено в Москве (6633), Подмосковье (3285) и Санкт-Петербурге (3354).

Общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России по состоянию на 4 ноября составляет 8 673 860. За сутки общее число выявленных случаев выросло на 0,47%.

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