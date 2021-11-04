Калуга, 4 ноября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша 4 ноября поздравил жителей региона с Днём народного единства. Глава области пожелал землякам благополучия, радости и мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Kaluga-gov.ru На склоне Центрального парка культуры и отдыха развернули огромный государственный флаг России

«Этот праздник — дань уважения славному прошлому нашего Отечества и символ веры в завтрашний день. Более четырех веков назад боль за державу, за междоусобную вражду объединила людей разных национальностей и вероисповеданий во имя великой цели: они встали на защиту независимости своей страны, определили дальнейшую судьбу России как великого и сильного государства. Этот исторический опыт актуален и сегодня. От нашего единства, гражданской солидарности и личной ответственности каждого зависит достойное будущее нашей страны», — отметил Владислав Шапша.

В праздничный день в Калуге на склоне Центрального парка культуры и отдыха развернули огромный государственный флаг России. Длина полотнища составляет 60 метров, а ширина — 20 метров. Флаг будет украшать склон вплоть до завершения нерабочей недели. Триколоры поменьше и флаговые конструкции украсили здания органов власти, стены домов на центральных улицах. Запланированы культурные мероприятия в онлайн формате. Калужская областная филармония, Инновационный культурный центр, Калужский объединенный музей-заповедник и Дом музыки примут участие в федеральной акции «Ночь искусств». Музеи области проведут онлайн-трансляции конкурсов, флешмобы и викторины.