Облучье, , 11:01 — REGNUM Все сотрудники скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) написали заявления на увольнение из-за несогласия с политикой обязательной вакцинации. Об этом сообщил сотрудник скорой 4 ноября РИА Новости.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление об обязательной вакцинации большинства медицинских работников. До 15 ноября не менее 80% членов медицинских коллективов должны получить первую дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции.

Сотрудники скорой помощи города Облучье не согласились с этим решением. Все 15 сотрудников написали заявления на увольнение. Отмечается, что они будут работать до 15 ноября.

Представитель коллектива скорой помощи объяснил отказ от вакцинации постоянным контактом с пациентами с COVID-19. Он заявил, что у коллектива скорой уже «иммунитет давно выработался».

На официальной странице департамента здравоохранения ЕАО в социальной сети Instagram опубликован комментарий главного врача скорой медицинской помощи Еврейской автономной области Владислава Когана.

«Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется», — говорится в комментарии.