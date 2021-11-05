Президент России Владимир Путин 4 ноября, по случаю Дня народного единства, посетил Севастополь. На Крымском полуострове он побывал в мемориальном комплексе, посвященном окончанию Гражданской войны, возложил цветы и выступил с речью.

Также глава государства встретился с главой региона Михаилом Развожаевым и в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании Высшего совета Союзного государства с Александром Лукашенко.

Утвержден пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.

Кроме того, проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь — июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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