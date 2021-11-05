День народного единства. Путин в Севастополе — трансляция
Президент России Владимир Путин 4 ноября, по случаю Дня народного единства, посетил Севастополь. На Крымском полуострове он побывал в мемориальном комплексе, посвященном окончанию Гражданской войны, возложил цветы и выступил с речью.
Также глава государства встретился с главой региона Михаилом Развожаевым и в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании Высшего совета Союзного государства с Александром Лукашенко.
Утвержден пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновлённую Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства.
Кроме того, проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь — июнь 2021 года и ход выполнения ранее принятых решений. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Путин прилетел в Севастополь в День народного единства, он примет участие в праздничных мероприятиях, а также пообщается с Лукашенко по видеосвязи.
Глава государства приехал к мемориальному комплексу, посвящённому окончанию Гражданской войны, здесь он возложит цветы. Севастопольские СМИ сообщают, что в районе мемориального комплекса собрались горожане и гости Севастополя, чтобы поприветствовать президента.
Об этом: Владимир Путин прибыл в Севастополь
Путин в Севастополе возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны.
Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны, в Севастополе 4 ноября.
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Путин — в Севастополе: День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны. В начале XVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты мира. Но народ России не допустил этого и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей.
«Сегодня по всей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас. Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны. Трудиться ради ее развития, ради блага ее людей. Традиции заботы об Отечестве, готовности отстоять, защитить его — в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», — поздравил Владимир Путин с Днём народного единства жителей России .
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Об этом: Путин предложил сохранить парк у мемориала в Севастополе
Жители Сибирского федерального округа в ночь с 4 на 5 ноября примут участие в акции «Ночь искусств», организованной Министерством культуры Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибири.
Читайте подробнее: Сибиряков пригласили на «Ночь искусств»
Россия и Белоруссия продолжат вместе противостоять любым попыткам вмешательства в их суверенные дела, заявил 4 ноября российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
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Вопрос о создании Россией и Белоруссией единых рынков нефти и газа вызывает жаркие дискуссии, но и по этому направлению уже достигнут серьезный прогресс. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Читайте подробнее: Путин: РФ и Белоруссия достигли прогресса в создании единых рынков нефти
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Лидеры двух стран подписали документ на заседании Высшего Госсовета Союзного государства.
Об этом: Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
Россия готова поддержать предложение о включении в состав экипажа МКС белорусского космонавта, заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Государственного совета Союзного государства.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко «пожаловался» российскому лидеру Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Севастополь по случаю Дня народного единства.
Об этом: Путин в ответ на жалобу Лукашенко пригласил его в Крым
Президент России Владимир Путин поддержал просьбу о дополнительной денежной выплате жителям осажденного Севастополя и награжденным медалью «За оборону Севастополя», в связи с 80-летием начала обороны города. С предложением выступил губернатор Михаил Развожаев на встрече с главой государства 4 ноября в Севастополе.
Подробности в материале: Путин поддержал предложение о выплатах жителям осаждённого Севастополя
Власти Севастополя не будут строить многоквартирные дома на мысе Хрустальном. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным 4 ноября губернатор города-героя Михаил Развожаев.
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства. Об этом 4 ноября сообщили в пресс-службе Кремля.
Подробности в материале: Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства утвердили все 28 союзных программ и подписали соответствующий документ.
«Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», — сказал Лукашенко.
Как уточнил российский премьер-министр Михаил Мишустин, союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную и аграрную политику государств.
«Что касается энергетики, начинаем поэтапно формировать объединенные рынки нефти, газа и электроэнергии», — добавил глава правительства России.
Депутат парламента Белоруссии Савиных — о словах Лукашенко о Крыме: «Минск давно считает Крым территорией России, просто это не было формализовано для российского медийного пространства. Сегодня это недвусмысленно было объявлено, и для нас Крым, как и, скажем так, месяц назад, был неотъемлемой частью Российской Федерации».
Путин поддержал просьбу Развожаева о выплате 50 тысяч рублей жителям и защитникам осажденного Севастополя:
«Прошу вас рассмотреть возможность, чтобы жители осажденного Севастополя и награжденные медалью «За оборону Севастополя» получили дополнительную поддержку» — «Хорошо, сделаем».
Лукашенко при подписании декрета Высшего госсовета Союзного государства и 28 союзных программ вспомнил про телеграм:
«Нас тут все критиковали, особенно в России отдельные телеграм-каналы: подпишем мы с вами или не подпишем».
Лукашенко при подписании декрета Высшего госсовета Союзного государства и 28 союзных программ вспомнил про телеграм:
«Нас тут все критиковали, особенно в России отдельные телеграм-каналы: подпишем мы с вами или не подпишем».
Лукашенко пожаловался на Путина, что очень хотел в Крым, а тот его не взял:
«Хочу членам Высшего совета пожаловаться. Украина закрыла для Белоруссии небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым, а там у нас и собственность, и другие есть проблемы. Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет, что там сделано, по дороге провезет в Крым. Но вот сегодня один уехал, меня с собой не пригласил. С такой жалобой выступаю».
Путин — о памятнике 100-летию окончания Гражданской войны в Севастополе:
«Памятник очень хороший, рекомендую посмотреть. И история очень острая. Здесь изображены в полный рост два брата. Один командовал флотом красной республики, а второй — белым флотом. Оба адмиралы! И после того, как один из них ушел в эмиграцию, больше не виделись. Я надеюсь, что эта символика станет символом возвращения к единению российской нации».
Напомним, лидеры Белоруссии и России накануне, 4 ноября, подписали интеграционный декрет Союзного государства.
Декрет утверждает 28 союзных программ, которые, кроме всего прочего, предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам соцобеспечения, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам, повышение уровня согласованности оборонной политики. Кроме того, общей станет макроэкономическая политика.
Обзор утвержденных Путиным и Лукашенко 28 дорожных карт по интеграции России и Белоруссии.
Высший государственный совет Союзного государства 4 ноября 2021 года принял 28 программ интеграции Беларуси и России. «МИР Информ» представляет полный перечень программ, планируемых к релизации для углубления взаимодействия двух стран:
Исторический документ об интеграции, который обсуждался более 20 лет, был подписан президентами по видеосвязи.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко косвенно и официальный представитель его внешнеполитической номенклатуры (но не прежде демонстративно прозападный и «многовекторный» министр иностранных дел Макей) прямо публично назвали Крым российским, когда президент России Владимир Путин находился в Севастополе.
Эту долгожданную новость прокомментировал главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров:
«Сделанное в свойственной Лукашенко игривой манере признание Крыма российским вполне тянет на сенсацию. Но эта сенсация вполне объясняется «Декретом» о развитии Союзного государства России и Белоруссии, который подписал Лукашенко. Это признание служит Лукашенко формой комплимента на масштабном пиру двусторонних отношений Минска и Москвы, где Россия выступает несомненным и спасительным донором для Белоруссии и Лукашенко.
Примечательно, что одновременно с явно согласованной подачи своего номенклатурного лоббиста в Москве Лукашенко заговорил и о создании Союзного медиахолдинга. Это прямая пощёчина тем из Москвы, кто заставил, например, формально российский «Спутник Беларусь» так лживо, клеветнически, лицемерно подлизываться под решение власти Лукашенко запретить вещание ИА REGNUM в Белоруссии аккурат накануне подписания упомянутого Декрета. Это лишь значит, что лизоблюды из Москвы используются Минском как расходный материал — и не воспринимаются в Минске даже как значимый лизоблюдский инструмент.
А мы, в ИА REGNUM, вполне удовлетворены, что наша патриотическая работа информационно посильно служит защите национальных интересов России, что в отношении Лукашенко означает только одно: правда, полная правда, ничего кроме правды. Быть скромным фактором этой работы, служить нашему Отечеству — большая честь. Мы очень рады, что российские исторический Крым, героический Севастополь и — так оказалось — наш скромный REGNUM вместе живы на глобусе Лукашенко».
Путин: «Вы сами знаете, что сейчас происходит на мировых рынках нефти и газа, и Республика Беларусь сегодня получает газ от России в 7−8, а то и в отдельные моменты в 9−10 раз дешевле, чем на европейских спотовых рынках. И даже если сравнивать с поставками нашим потребителям по долгосрочным контрактам, и то в 3−4 раза дешевле. Это касается граждан Белоруссии, домохозяйств, всей промышленности, это создает конкурентные условия для функционирования и движения дальше».
Лукашенко неожиданно начал Высший совет Союзного государства с привета и поздравлений жителям Крыма:
«Пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена».
Борт номер 1 ушёл с аэродрома «Бельбек» в Крыму.