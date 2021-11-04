Москва, , 10:46 — REGNUM В Дипломатической академии МИД России представили новую коллективную монографию, посвящённую актуальны проблемам Латинской Америки. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

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В число авторов книги, вышедшей на испанском языке под названием «Экономический, политический и юридический обзор: взгляд из России на Латинскую Америку», вошли проректоры Дипломатической академии Михаил Троянский, Андрей Данельян и Олег Карпович.

Новая монография посвящена широкому кругу проблем развития Латиноамериканских государств на современном этапе и адресована иностранным ученым, дипломатам и специалистам в области международных отношений.