Москва, 4 ноября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В Дипломатической академии МИД России представили новую коллективную монографию, посвящённую актуальны проблемам Латинской Америки. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Www.dipacademy.ru Дипломатическая академия МИД РФ

В число авторов книги, вышедшей на испанском языке под названием «Экономический, политический и юридический обзор: взгляд из России на Латинскую Америку», вошли проректоры Дипломатической академии Михаил Троянский, Андрей Данельян и Олег Карпович, а также доценты Руслан Шангараев и Елена Гуляева.

Новая монография посвящена широкому кругу проблем развития Латиноамериканских государств на современном этапе и адресована иностранным ученым, дипломатам и специалистам в области международных отношений.