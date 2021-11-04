Москва, 4 ноября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Лидер СПЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обеспокоен тем, что чиновники хотят поднять жизненный уровень населения не в реальности, а в статистических отчетах, передает корреспондент ИА REGNUM 4 ноября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Чем больше корректируются методики статучета, тем труднее оценить реальную картину — насколько мы продвинулись или не продвинулись в борьбе с бедностью. А так как изменения в основном касаются расширения источников доходов, на бумаге доля малоимущих будет снижаться. Очевидно, многих в правительстве вполне устраивают подобные «достижения», — отметил Миронов.

Минэкономразвития намерено к марту 2022 года пересчитать данные о доходах и сбережениях граждан, а Росстат готовит предложения по совершенствованию оценки финансового положения разных групп населения. При расчете трат предлагается принять во внимание также данные контрольно-кассовой техники, доходы самозанятых и результаты переписи малого бизнеса. А для оценки сбережений — сводки ЦБ о движении средств на брокерских счетах физлиц.

Вместе с тем в 2019 году Росстат уже изменил порядок расчета доходов граждан.

Ранее, более трех лет назад президент РФ Владимир Путин поставил задачу вдвое снизить уровень бедности, тогда за исходную точку были взяты показатели 2017 года.