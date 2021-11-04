Томск, 4 ноября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В Томске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 81-летняя горожанка. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

УМВД по Томской области ДТП в Томске

Предварительно установлено, что днём 31 октября водитель мусоровоза, двигаясь в жилой зоне сбил женщину, двигавшуюся в попутном направлении. В результате потерпевшая скончалась на месте. Дело возбуждено по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

«Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — отметили в управлении.