Магадан, 4 ноября, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Природный пожар под Магаданом локализован. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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Огонь в тундре остановлен неподалеку от посёлка Радужный.

«По поступившим оперативным данным, пожар локализован, движение огня остановлено. Угрозы населённым пунктам нет, предельно-допустимая концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не превышена», — сообщает пресс-служба ведомства.

На месте природного пожара работают более 50 огнеборцев и 10 единиц спецтехники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, природный пожар под Магаданом начался 3 ноября. И он не типичен для региона, где температура воздуха в последние дни составляет до — 15 градусов по Цельсию.