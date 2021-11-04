Симферополь, , 10:29 — REGNUM В государственный архив республики Крым переданы копии архивных документов с результатами расследования преступлений солдат 17-й армии вермахта под руководством командующего войсками в Крыму генерал-полковника Эрвина Густава Йенеке. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Работа по рассекречиванию архивных свидетельств зверств нацистов ведётся в рамках проекта «Без срока давности». Целью этого проекта является установление имён всех жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Переданные в государственный архив республики Крым и Музей обороны Севастополя архивные материалы свидетельствуют о преступлениях 17-й армии вермахта, совершённых с 1943 по 1944 год. В список опубликованных архивных документов входят протоколы допросов и постановления об обвинении командующего нацистскими войсками в Крыму генерала-полковника вермахта Эрвина Густава Йенеке.

Он был арестован советскими войсками в июне 1945 года в Нидершёне. Военный трибунал Черноморского флота приговорил Йенеке к 25 годам заключения в лагерях.