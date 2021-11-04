Токио, , 10:23 — REGNUM Отец супруги наследного принца Японии Акисино — принцессы Кико, почетный профессор Университета Гакусюин Тацухико Кавасима ушел из жизни. Как отмечает Kyodo, мужчине был 81 год, он умер в больнице.

Кавасима посвятил свою жизнь науке. Он имел в том числе и докторскую степень Пенсильванского университета.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мадриде умер популярный в 1970-х и 1980-х годах певец Жоржи Данн. Ему было 91 год.

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