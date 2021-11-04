Москва, 4 ноября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. В Москве ночь на 4 ноября 2021 года стала одной из самых тёплых с 1948 года, уступив лишь прошлогодним показателям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Фотографии из архива А. Кондрашова Москва в Москве

По словам ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, Москва оказалась в тёплом секторе дождливого циклона, оберегающего атмосферный воздух от охлаждения. Минимальная температура на основной городской метеостанции ВДНХ не опустилась ниже +7,3 градусов по Цельсию, что для 4 ноября является самым высоким показателем за вторую половину ХХ века.

«А в век глобального потепления — уступает только 2020 году, когда ночью было плюс 7,8. То есть, с 1948 года прошедшая ночь по теплу заняла почетное второе место», — пояснил Евгений Тишковец.