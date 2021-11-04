Мадрид, , 10:13 — REGNUM Популярный в 70-х и 80-х годах певец Жоржи Данн умер в Мадриде на 82-м году жизни. Об этом сообщает газета El País.

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Певец скончался в больнице Пуэрта-де-Йерро, где ему провели операцию на бедре. Отмечается, что музыкант страдал от нескольких хронических заболеваний.

Жоржи Данн (настоящее имя Жорж Майер Дан) родился во Франции в 1940 году. Позже певец переехал в Испанию, где и получил широкую известность.

Песни Данна отличались лёгкими танцевальными ритмами и забавными текстами. Значительную роль в творчестве музыканта играли мотивы русской музыкальной культуры, среди хитов можно выделить популярные в СССР песни «Москва» и «Казачок».