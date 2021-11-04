Усть-Канский район, Алтай, 4 ноября 2021, 10:06 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту гибели 51-летней местной жительницы, упавшей в пятиметровую траншею водопровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, женщина возвращалась домой со своим знакомым в селе Усть-Кокса поздно вечером 29 октября.
«Передвигаясь по неосвещённому участку местности по улице Казачья, мужчина и женщина упали в траншею глубиной около 5 метров, выкопанную в августе 2021 года под водопровод работниками и подрядчиками МУП «ТепловодстройСервис», — отметили в управлении.
Как выяснили следователи, вокруг траншеи не было установлено обязательных ограждений, а также информационных щитов об опасности. Кроме того, место не было освещено.
Потерпевшие смогли выбраться из ямы лишь спустя полтора часа, дозвонившись до знакомых. Те повезли их в больницу. Однако из-за множественных переломов рёбер женщина скончалась в медицинском учреждении.
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