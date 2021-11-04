Усть-Канский район, Алтай, , 10:06 — REGNUM В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту гибели 51-летней местной жительницы, упавшей в пятиметровую траншею водопровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

На Алтае женщина провела на дне пятиметровой траншеи полтора часа Следственное управление СКР по Республике Алтай

По данным следствия, женщина возвращалась домой со своим знакомым в селе Усть-Кокса поздно вечером 29 октября.

«Передвигаясь по неосвещённому участку местности по улице Казачья, мужчина и женщина упали в траншею глубиной около 5 метров, выкопанную в августе 2021 года под водопровод работниками и подрядчиками МУП «ТепловодстройСервис», — отметили в управлении.

Как выяснили следователи, вокруг траншеи не было установлено обязательных ограждений, а также информационных щитов об опасности. Кроме того, место не было освещено.

Потерпевшие смогли выбраться из ямы лишь спустя полтора часа, дозвонившись до знакомых. Те повезли их в больницу. Однако из-за множественных переломов рёбер женщина скончалась в медицинском учреждении.

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