Москва, 4 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета РФ по Москве выясняет личности граждан, которые сняли на видеокамеру «элементы однополого полового акта» возле Могилы Неизвестного Солдата. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Ролик распространяется в сети интернет со 2 ноября. На нём видно, как девушки целуются на фоне Вечного огня и стен Кремля. Официальных комментариев следственного органа по данному вопросу пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России возбудили несколько уголовных дел из-за фотографий с обнажёнными частями тела на фоне разных храмов. А в конце октября блогер Руслан Бобиев, а также модель Анастасия Чистова получили за оскорбление чувств верующих по десять месяцев колонии общего режима.