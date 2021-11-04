Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве объём экспорта высокотехнологичных товаров с января по июль 2021 года составил $15,9 млрд. Это на 14,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Доля столицы России в общероссийском объёме экспорта высокотехнологичных товаров превысила 27%, а по совокупному экспорту Москва по итогам 2020 года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров.

По словам Наталье Сергуниной, столь высокие показатели стали возможными благодаря разнообразным мерам поддержки производителей, в том числе субсидиям, грантам и акселерационным программам. Кроме того, мэрия Москвы финансирует размещение товаров на ключевых зарубежных маркетплейсах. Поддержку столичным производителям высокотехнологичных товаров в расширении их присутствия на зарубежных рынках оказывает Московский экспортный центр (МЭЦ).

В структуре высокотехнологичного экспорта высокий рост показывает оптика, измерительные приборы и медицинская техника. К примеру, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7% или $19,64 млн, а объём поставок аппаратуры для физического и химического анализа — на 65,7%, до $20,66 млн.

В целом по итогам января — июля 2021 года объём поставок высокотехнологичного оборудования составил $251,06 млн, что на треть больше, чем за аналогичный период 2020 года, в свою очередь отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.