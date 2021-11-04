Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Проект закона, предусматривающий наказание за отождествление сталинского СССР и гитлеровской Германии, внесённый в Государственную думу, продолжает общеевропейскую, если не общемировую тенденцию политизации исторической науки. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа», доктор философских наук, кандидат исторических наук Эдуард Попов.

Советский воин-освободитель в памятнике-ансамбле воинам Красной Армии, павшим в боях с фашизмом. Скульптор Е.В. Вучетич. 1946-49 гг. Трептов-парк, Берлин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам эксперта, невнимание государства к науке и образованию в России пытаются компенсировать наказаниями.

«Первым на этот путь вступил Израиль, продавивший едва ли не в общемировом масштабе уголовное преследование ревизионизма — направления в исторической науке, отрицающего Холокост или подвергающего сомнению официальные, если так можно сказать, оценки. Дальше — больше. Холокостом как прецедентом воспользовались в целом ряде стран для административного и уголовного запрета на «неправильную» интерпретацию тех или иных моментов национальной истории. В Польше принятый Сеймом и Сенатом закон, признающий Волынскую резню геноцидом (что целиком соответствует историческим реалиям), имеет малоизвестное подавляющему большинству «карательную» часть. Документ вводит уголовную ответственность за использование формулировки «польские лагеря смерти», отрицание Волынской резни и пропаганду идеологии украинских националистов. В обновленном тексте говорится, что каждый, кто публично приписывает польскому государству или народу ответственность или соучастие в преступлениях, совершенных нацистской Германией, должен быть наказан штрафом или лишён свободы на срок до трёх лет», — отметил собеседник ИА REGNUM.

Эдуард Попов напомнил об инициативе «Справедливой России» в 2015 году, когда предлагалось наказывать штрафами и даже уголовным преследованием людей, отрицающих геноцид армян в 1915 году. Эксперт считает, что общая черта этих и подобных законов и законопроектов — использование истории как служанки политики. Тем самым, возрождается атмосфера Тёмных веков, новой инквизиции.

«Поэтому я противник внесённого проекта закона, как минимум в нынешней его редакции. Это ответ по принципу «сам дурак». Кроме всего прочего, использование «дубинки» уголовного наказания свидетельствует о шаткости научной базы. Государство не оказывало должного внимания преподаванию истории в средней и высшей школе и теперь, получается, хочет решить проблему методом, доказавшим свою неэффективность. «Кавалерийская атака на капитал» провалится в очередной раз. И Россия в свою очередь подвергнется шельмованию и обвинениям в нарушении исторической истины со стороны тех самых стран, которые дали нам такой дурной пример. Альтернатива? Исправление собственных ошибок. Школа — место, где созидается будущее России. Но на какое низкое положение низведён школьный учитель или преподаватель вуза? Не хочется даже говорить об этом. Для меня очевидно, что мы проигрываем войну историй даже Украине — отнюдь не блестящей стране. И уж точно мы не победим слабую Украину, используя методы, предлагаемые депутатами. Для меня же, как преподавателя высшей школы, эта инициатива выглядит глупым кощунством», — сказал Эдуард Попов.

ИА REGNUM напоминает, что законопроектом предлагается установить наказание за нарушение запрета публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси в ходе Второй мировой войны, а также отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы. Санкции предусматриваются для граждан в виде штрафов и административных арестов.

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