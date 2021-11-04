Москва, , 09:52 — REGNUM В России утверждён перечень видов заработной платы и других источников дохода, из которых могут удерживаться алименты на несовершеннолетних детей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано 3 ноября на официальном портале правовой информации.

Доход Дарья Антонова © ИА REGNUM

В новой редакции перечня указывается, что алименты на несовершеннолетних детей удерживаются с заработной платы по тарифным ставкам и окладам, начисляемым по сдельным расценкам. Удержание алиментов производится с денежного вознаграждения и иных выплат лиц, замещающих должности государственной службы.

Также алименты удерживаются с авторских и иных гонораров, с надбавок к тарифным ставкам и повышенных выплат, связанных с условиями труда. На время отпуска алименты рассчитываются с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником в случаях, предусмотренных трудовым кодексом РФ.

Удержание алиментов производится со всех видов пенсий, стипендий, пособий и компенсаций, с доходов лиц, осуществляющих старательскую и предпринимательскую деятельность. Доходы от вкладов и иных операций с ценными бумагами, как и доходы от продажи недвижимости, также указаны в утверждённом перечне.

Разъяснения по применению утверждённого правительством перечня могут давать Министерство труда и социальной защиты РФ, а также Министерство финансов совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

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