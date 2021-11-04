Владивосток, , 09:47 — REGNUM В портах Приморского края застряло более 1,1 тыс. контейнеров с разными грузами для Сахалина и Курил. Об этом пишут СМИ.

Сахалин

Иван Шилов © ИА REGNUM

Информацию журналистам подтвердили в пресс-службе регионального правительства. К вечеру 3 ноября в портах отправили на острова 1575 контейнеров, в том числе 103 с социально значимыми грузами.

По данным правительства региона, проблема с задержками доставок грузов характерна для всего Дальнего Востока. Одной из причин этого является пандемия коронавируса. Ситуаця находится на контроле в Минтрансе РФ.