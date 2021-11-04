Москва, , 09:30 — REGNUM Большинство граждан России (52%) — за объявление с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Невский проспект в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

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Опрос проводился 19−20 октября 2021 года среди 1,6 тысяч респондентов из 389 населенных пунктов всех федеральных округов страны.

Отмечается также, что среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%).

Как сообщало ИА REGNUM, инициатива ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с COVID-19 принадлежит вице-премьеру российского правительства Татьяне Голиковой. Решение после совещания принял президент России Владимир Путин. Для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотрена возможность введения и других нерабочих дней.

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