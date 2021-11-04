Ла-Пас, , 09:26 — REGNUM Полномочия посла Боливии в Парагвае Марио Кронембольда прекращены из-за причинённых им дипломатических неудобств. 3 ноября об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Боливии.

TikTok Chantelle van Heerden

Отзыву посла предшествовал скандал с участием Кронембольда. Посол опубликовал в социальной сети TikTok несколько роликов, в которых он пародировал поведение жителей Парагвая.

В частности, посол в комической форме изобразил традицию употребления национального парагвайского напитка терере. В палате депутатов Парагвая посчитали такое поведение дипломата недостойным и проголосовали за признание Кронембольда персоной нон грата.

В МИД Боливии отметили, что произошедший инцидент не повлиял на дипломатические отношения между двумя странами.