Москва, , 09:23 — REGNUM Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает разрешить применять в России все вакцины, одобренные ВОЗ. Об этом пишут СМИ.

Борис Титов

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По его мнению, Россия должна одобрить применение таких вакцин, не дожидаясь соответствующих предложений из государств Запада. Он отметил, что сейчас власти РФ готовы признать зарубежные вакцины только условиях взаимности, но не считает это правильным.

«Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок ‑ и пойти на исключение», — цитирует его РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, в России разработаны и внедрены четыре вакцины от коронавируса. Среди них «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».