Варшава, , 09:20 — REGNUM 3 ноября пресс-секретарь Европейской комиссии Петер Стано в рамках брифинга заявил, что Брюссель «полностью доверяет данным Варшавы по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши». Об этом передает Polskie Radio.

«Очевидно, что территория польского государства была нарушена. Мы полностью доверяем тому, что докладывает нам Варшава. Мы уверены, что польские власти разберутся с этим инцидентом. Это очередная провокация режима Лукашенко против Европейского союза и его членов», — заявил европейский чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.

На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.