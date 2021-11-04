Москва, 4 ноября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Российским автомобилистам запрещено перевозить ряд предметов и грузов в машинах. Об этом сообщил агентству «Прайм» юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Александр Спесивцев.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

Водителей ждут штрафы за перевозку немаркированного алкоголя объёмом более 10 литров, оружия, мяса и туш животных, полученных браконьерским путём, а также самовольно выкопанных в лесу и парковых зонах деревьев и кустарников.

К примеру, пневматический пистолет без разрешения на хранение, ношение и перевозку можно возить в автомобиле, только когда его дульная энергия не выше 7,5 Дж, отмечает юрист. Может вызвать вопросы у правоохранителей и перевозка пневматического оружия с дульной энергией менее 7,5 Дж.

«Для перевозки пневматического оружия в населенных пунктах с любой дульной энергией оно должно быть не заряжено, а баллон со сжатым воздухом должен быть снят», — подчеркнул юрист.

За перевозку запрещённых грузов автомобилистов ждут солидные штрафы.