Киев, , 09:15 — REGNUM Правительство Украины вместе с иностранными партнёрами разработало план широкомасштабной оборонной операции с возможностью контрнаступления на случай военного конфликта с Россией. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Арестович рассказал, что план на случай полномасштабного военного конфликта с Россией был разработан в апреле 2021 года. Он подчеркнул, что в разработке сценария реагирования принимали участие иностранные партнёры Украины.

«Мы готовы даже не только для проведения полномасштабной обороны, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям», — заявил представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе.

Он добавил, что в случае полномасштабной войны «российские вооруженные силы потеряют боеспособность лет на пять». При этом он подчеркнул, что не ждёт подобных действий от руководства России. Арестович добавил, что гораздо больше он опасается экономического давления и применения других невоенных инструментов со стороны России.

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