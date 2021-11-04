Киев, , 09:01 — REGNUM Сменить «русскоязычные названия» населённых пунктов попросил органы местного самоуправления уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба украинского языкового омбудсмена.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Креминь попросил руководителей ряда органов местного самоуправления привести названия некоторых населённых пунктов в соответствие с нормами правописания и стандартов украинского языка, а также с требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

По мнению Креминя, названия таких населённых пунктов, как: Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск являются «русскоязычными» и их требуется сменить в соответствии с законом. Как пояснил языковой омбудсмен, у многих из таких населённых пунктов были «прекрасные исторические названия», но их безжалостно и несправедливо сменили во времена коммунистической власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Верховная Рада Украины намерена рассмотреть законопроект о запрете «публичного отрицания агрессии России против Украины». Проект закона прямо запрещает высказывание такой точки зрения, а также предполагает лишение лицензии любых СМИ за трансляцию подобных высказываний.

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