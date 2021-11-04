Москва, , 08:52 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, как президент Украины Владимир Земенский «впился взглядом в Байдена». Как передает корреспондент ИА REGNUM, речь идет о фотографии, которую Зеленский разместил в Twitter.

Сенатор Пушков высмеял фотографию президентов США и Украины Байдена и Зеленского Цитата со страницы @ZelenskyyUa в Twitter

«Его лицо выражает такой неподдельный восторг, словно это самый счастливый миг в его жизни. А, может быть, видеть Байдена и есть для него высшее счастье? Ведь у каждого оно — свое…», — смеётся в своем телеграм-канале Алексей Пушков.

Напомним, ранее украинский лидер не стал выступать на климатическом саммите в Глазго. Хотя должен был — после Байдена.

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