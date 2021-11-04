Берлин, , 08:52 — REGNUM Упрёки президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, чьи лидеры не присутствовали на мировой конференции по климату в Глазго, вызвала возмущение читателей немецкого издания Der Spiegel. Они поддержали позицию Владимира Путина и Си Цзиньпина, отметив, что «вся эта 25-я конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла».

Один из комментаторов отмечает, что «Германия делает в среднем на одного жителя намного больше выхлопов и выбросов в землю, в воздух и воду, чем Китай — в расчете на одного китайца».

Другой предлагает отправить Грету Тунберг протестовать на площади Небесного Спокойствия в Пекине. Ведь «это, конечно, не помешает среднему китайцу заниматься тем самым преступным потреблением, которое американцы себе много лет позволяли без всяких уколов совести».

Напомним, конференция СОР26 в шотландском городе Глазго проходит с 31 октября по 12 ноября. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.