Киев, 4 ноября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины внесло ещё 32 актёра из России в список лиц, якобы угрожающих её национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Это было сделано по представлению Службы безопасности Украины. Отметим, в перечень входят Павел Богомолов, Карен Шахназаров, Александр Розенбаум, Наталья Варлей, Лев Лещенко и многие другие. Всего в него включены 258 человек.

«Чёрный список» впервые был опубликован в августе 2015 года. С того времени его несколько раз обновляли.