Москва, 4 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Отрицательный результат ПЦР-теста на наличие коронавируса у ранее заболевшего COVID-19 пациента в большинстве случаев свидетельствует о том, что он больше не заразен. Об этом сообщила директор научно-исследовательского института им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова 4 ноября РИА Новости.

Kraszdrav.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Руженцова объяснила, что применяемые в настоящее время тест-системы отличаются высокой чувствительностью, что сводит к минимуму риск ложноотрицательных результатов теста. Она подчеркнула, что риск ложного результата сохраняется при нарушении правил взятия мазка, условий транспортировки пробы или полоскании горла и промывании носа перед процедурой.

«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики на наличие вируса говорит о том, что больной больше не заразен», — заявила директор научно-исследовательского института им. Г. Н. Габричевского.

Она добавила, что не обнаруживаемый с помощью мазка коронавирус может сохраняться у пациентов с пневмонией или поражением других органов. Но такие пациенты, как правило, проходят лечение в стационаре.