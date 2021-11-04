Иркутск, , 08:33 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев по итогам оперативного совещания, связанного с катастрофой военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском, отметил, что хотел бы понимать, что за груз перевозило судно, передает ИА REGNUM.

Место крушения самолёта Ан-12 под Иркутском Правительство Иркутской области

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«Нас интересует сопровождающий груз, который они везли. Что он из себя представляет? Особо ценный или бытовой? Чтобы не было недопониманий», — подчеркнул глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-транспортный самолёт АН-12 авиакомпании «Гродно» (Белорусия), выполняющий рейс из Якутска, 3 ноября потерпел крушение под Иркутском. От удара судно загорелось, все девять человек, что были на боту (пятого членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз) погибли. Позднее было объявлено, что погибли члены руководства транспортной авиакомпании «Заполярье». Экспертизу останков, как сказал Игорь Кобзев, намерены осуществить в течение двух — трёх дней.

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