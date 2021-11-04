Лагос, Нигерия, , 08:28 — REGNUM Тела еще двоих людей, погибших при обрушении строящегося 21-этажного здания в нигерийском городе Лагос, обнаружили спасатели. Об этом 3 ноября передал южноафриканский телеканал eNCA.

Обрушение здания geralt

Всего в результате ЧП, случившегося 1 ноября, погибли не менее 22 человек. Кроме того, по информации журналистов, с момента обрушения девять человек были найдены живыми. Они находятся в больнице. Поисково-спасательная операция продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Тбилиси обрушилась часть многоквартирного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал.

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