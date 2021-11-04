Москва, 4 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В нескольких регионах России в начале следующей недели резко потеплеет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Погода

Температура выше нормы на 14−17 градусов по Цельсию прогнозируется в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии.

Как отмечает Вильфанд, температура атмосферного воздуха на западе Красноярского края может составить +4… +6 градусов, в Якутске —16… — 20 градусов мороза.