В трёх регионах России прогнозируют аномально тёплую погоду
Москва, 4 ноября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В нескольких регионах России в начале следующей недели резко потеплеет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Погода
Температура выше нормы на 14−17 градусов по Цельсию прогнозируется в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии.
Как отмечает Вильфанд, температура атмосферного воздуха на западе Красноярского края может составить +4… +6 градусов, в Якутске —16… — 20 градусов мороза.