Москва, , 08:27 — REGNUM Граждане России, отправившиеся в начале ноября на отдых за границу, могут ввезти в страну новые генетические варианты коронавируса. Об этом сообщил вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко 4 ноября в интервью радио Sputnik.

Турист Дарья Драй © ИА REGNUM

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Вирусолог оценил эффективность нерабочих дней, объявленных в России по указу президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября. Бутенко заявил, что эти меры должны привести к снижению заболеваемости.

Он добавил, что эффект от нерабочих дней мог бы оказаться более значительным, если бы граждане России воздержались от поездок в Турцию, Египет и другие страны. Эксперт объяснил, что туристы могут заразиться новой коронавирусной инфекцией в заграничной поездке.

«Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса», — подчеркнул сотрудник Центра имени Гамалеи.

Он добавил, что в случае завоза таких вариантов может потребоваться разработка новых мер профилактики и лечения.

«Такое поведение называется головотяпством на русском языке», — подытожил Бутенко.