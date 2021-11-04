Берлин, , 08:18 — REGNUM Германия вряд ли сможет получать топливо по газопроводу «Северный поток — 2» к концу 2021 года. Об этом пишут «Известия».

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Как заявил изданию глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, причин его неуверенности в этом две. Во-первых, федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) только к январю 2022 года должно будет определиться с сертификацией проекта. А затем Еврокомиссия будет иметь четыре месяца для того, чтобы дать свой вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральное министерство экономики пришло к выводу, что «Северный поток — 2» не несёт угрозы безопасности поставок газа в Германию в вообще в ЕС.

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