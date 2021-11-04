Берлин, 4 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Германия вряд ли сможет получать топливо по газопроводу «Северный поток — 2» к концу 2021 года. Об этом пишут «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

Как заявил изданию глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, причин его неуверенности в этом две. Во-первых, федеральное сетевое агентство ФРГ (BNetzA) только к январю 2022 года должно будет определиться с сертификацией проекта. А затем Еврокомиссия будет иметь четыре месяца для того, чтобы дать свой вердикт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральное министерство экономики пришло к выводу, что «Северный поток — 2» не несёт угрозы безопасности поставок газа в Германию и вообще в ЕС.