Вашингтон, , 08:13 — REGNUM Информацию о попытке ВМС США захватить иранский нефтяной танкер в Оманском заливе опроверг Пентагон. Соответствующее заявление сделал 4 ноября пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель минобороны США назвал утверждения о захвате иранского судна «абсолютно ложными и лживыми». Кирби отметил, что ВМС США не предпринимали никаких попыток что-либо перехватить.

По словам Кирби, 24 октября ВМС США зафиксировали попытку незаконного проникновения на борт иранских сил и захват ими грузового судна в международных водах Оманского залива.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опубликовал заявление, в котором подробно описана операция, в ходе которой военно-морские силы КСИР предотвратили нападение сил США на иранский танкер с целью конфискации нефти.

Читайте ранее в этом сюжете: Иранские силы предотвратили нападение на нефтяной танкер