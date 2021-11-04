Кишинёв, , 08:10 — REGNUM «Жестокой игрой со стороны России» стали переговоры властей Молдавии с компанией «Газпромом» по поводу поставок газа в республику, заявила молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица 3 ноября в эфире телеканала Jurnal TV.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она отметила, что в указанный период Кишинев столкнулся с газовым кризисом на фоне аномально высоких цен на голубое топливо на международном рынке и у страны «было мало альтернатив».

Гаврилица подчеркнула, что Молдавия должна работать над поиском альтернативных источников газа. Премьер-министр также выразила надежду на то, что в будущем молдавская сторона сможет вести переговоры по газовым контрактам «достойным образом».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил, что Россия повела себя достойно на переговорах по продлению контракта на поставку газа в республику, несмотря на негативное поведение Кишинева.

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