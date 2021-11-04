Лондон, 4 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Букеровскую премию по литературе за 2021 год получил южноафриканский писатель Дэймон Гэлгут. Об этом сообщается на сайте премии.

Иван Шилов ИА REGNUM ЮАР

Решение жюри было объявлено 3 ноября на торжественной церемонии в Лондоне. Дэймон Гэлгут был удостоен премии за роман «Обещание». Действие романа происходит в ЮАР в 80-х годах прошлого века, когда в стране проводилась политика апартеида.

Библиография Гэлгута насчитывает девять романов. 57-летний писатель ранее дважды номинировался на Букеровскую премию: в 2003 и 2010 годах.

Букеровская премия является одной из самых престижных литературных наград. С 2014 года премия может быть присуждена за любой роман на английском языке, вне зависимости от гражданства писателя.