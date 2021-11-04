Новосибирск, , 08:03 — REGNUM Вирусный ролик, в котором утверждается, что в минусовую температуру тротуары Новосибирска поливают водой, является фейком. Об этом заявили в мэрии города.

Гололед Дарья Драй © ИА REGNUM

«Хотели бы обратить ваше внимание, что вирусный ролик «Феерия идиотизма в Новосибирске» является фейком. Автор ролика в «ТикТок» утверждает, что в минусовую температуру тротуары поливают водой. В действительности городские дорожные службы обрабатывают тротуары противогололёдным материалом «Бионорд». Противогололёдные материалы при минусовых температурах снижают аварийность на дорогах. На тротуарах «Бионорд» позволяет растопить наледь и вычистить поверхность до асфальта», — сообщается в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Городские власти призывают «проверять информацию и не распространять фейки, обманывая новосибирцев».