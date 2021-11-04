Нур-Султан, , 07:54 — REGNUM Очередной раунд переговоров по Сирии состоится в середине декабря в Нур-Султане. Об этом 4 ноября сообщил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Нур-Султан (сс) Ninara

Тлеуберди уточнил, что поступило обращение от России, Турции и Ирана, которые являются странами-гарантами, с просьбой организовать новый раунд Астанинского процесса. Точная дата в настоящее время согласовывается, ориентировочно переговоры состоятся в середине декабря.

Страны-гаранты будут представлены на переговорах на уровне заместителей министров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Минобороны РФ, истребители ВВС Израиля нанесли воздушный удар по объектам сирийской армии в провинции Дамаск.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны России: ВВС Израиля атаковали объекты армии Сирии