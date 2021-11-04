Измаил, Украина, 4 ноября, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Не менее 380 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны были обнаружены и обезврежены вблизи города Измаил Одесской области, 3 ноября сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Речь идет о боеприпасах калибра 75 мм. Они были найдены при проведении земляных работ. Отмечается, что саперы продолжат поиски взрывоопасных предметов в этом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября на пляже в поселке Комарово Курортного района Санкт-Петербурга был обнаружен и обезврежен крупнокалиберный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, который вымыло из песка во время шторма.